Конькова (Конькова) Анастасия Ивановна
Место рожденияИгумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Работа или профессия
Между 1930 и 1945
Больница
Санитарка
Рождение ребёнка
1942
Сын: Макаров Виталий
Отец ребёнка: Макаров Александр
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
г.Мурманск