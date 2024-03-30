Конькова (Конькова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Конькова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Коньков Иван Яковлевич

Мать: Конькова Александра Дмитриевна

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Работа или профессия
Между 1930 и 1945
Больница
Санитарка
Рождение ребёнка
1942

Сын: Макаров Виталий

Отец ребёнка: Макаров Александр

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
г.Мурманск
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