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Коньков Анатолий Иванович

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Место рождения

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.

Дата рождения

01.06.1921

Дата смерти

13.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1921

Отец: Коньков Иван Яковлевич

Мать: Конькова Александра Дмитриевна

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
13.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конькова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конькова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конькова Зинаида Николаевна

Смерть
13.12.2007
мкрн. Кошево, Верховажское с/п, Вологодская обл.
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