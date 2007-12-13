Коньков Анатолий Иванович
Место рожденияИгумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Дата рождения01.06.1921
Дата смерти13.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1921
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
13.05.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.12.2007
мкрн. Кошево, Верховажское с/п, Вологодская обл.