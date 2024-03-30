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Конькова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Конькова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1921

Сын: Коньков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Коньков Василий Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
г.Мурманск
Похороны
Неизвестно
г.Мурманск
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