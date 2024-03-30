Конькова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Конькова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1921
Сын: Коньков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно
г.Мурманск
Похороны
Неизвестно
г.Мурманск