Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Стрешнев Иван

Мать: Стрешнева Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Дедович Юрий Константинович

Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дедович Аркадий Константинович

Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович

Бракосочетание
До 1917

Муж: Дедович Константин Александрович

Рождение ребёнка
17.05.1922

Сын: Дедович Борис Константинович

Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Дедович Виктор Константинович

Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
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