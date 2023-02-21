Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Стрешнев Иван
Рождение ребёнка
До 1917
Сын: Дедович Юрий Константинович
Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дедович Аркадий Константинович
Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
17.05.1922
Сын: Дедович Борис Константинович
Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Дедович Виктор Константинович
Отец ребёнка: Дедович Константин Александрович
Смерть
Неизвестно