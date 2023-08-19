Стрешнева Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрешнева Ксения Ильинична

Стрешнева Ксения Ильинична

Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Илья

Мать: не указана

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Дедович Вера Ивановна

Отец ребёнка: Стрешнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрешнева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Стрешнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрешнева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Стрешнев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Стрешнев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрешнев Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close