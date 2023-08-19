Стрешнева Ксения Ильинична
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Дедович Вера Ивановна
Отец ребёнка: Стрешнев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрешнева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Стрешнев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрешнева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Стрешнев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стрешнев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрешнев Иван
Смерть
Неизвестно