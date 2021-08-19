Стрешнев Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Стрешнева Ксения Ильинична1876 г.р.
Дети
Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна1896 г.р.
Стрешнев Пётр ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрешнева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрешнева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно