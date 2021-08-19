Стрешнев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Стрешнев Иван

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Стрешнева Ксения Ильинична1876 г.р.
Дети
Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна1896 г.р.
Стрешнев Пётр ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрешнева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрешнева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрешнев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрешнева Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Дедович (Стрешнева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Стрешнева Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно

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