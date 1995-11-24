Дедович Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедович Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1936

Дата смерти

24.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936

Отец: Дедович Константин Александрович

Мать: Дедович Вера Ивановна

Бракосочетание
1960

Жена: Дедович Антонина Александровна

Рождение ребёнка
23.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедович Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Дедович Валерий Викторович

Мать ребёнка: Дедович Антонина Александровна

Смерть
24.11.1995
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