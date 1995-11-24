Дедович Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1936
Дата смерти24.11.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
23.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дедович Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Дедович Валерий Викторович
Мать ребёнка: Дедович Антонина Александровна
Смерть
24.11.1995