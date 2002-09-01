Дедович (Соловьёва) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедович (Соловьёва) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1940

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1960

Муж: Дедович Виктор Константинович

Рождение ребёнка
23.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедович Виктор Константинович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Дедович Валерий Викторович

Отец ребёнка: Дедович Виктор Константинович

Смерть
01.09.2002
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