Дедович (Соловьёва) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1940
Дата смерти01.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
23.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дедович Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Дедович Валерий Викторович
Отец ребёнка: Дедович Виктор Константинович
Смерть
01.09.2002