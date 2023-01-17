Дедович Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедович Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Жена: Дедович Вера Ивановна

Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Дедович Юрий Константинович

Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дедович Аркадий Константинович

Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1922

Сын: Дедович Борис Константинович

Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Дедович Виктор Константинович

Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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