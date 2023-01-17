Дедович Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1917
Жена: Дедович Вера Ивановна
Рождение ребёнка
До 1917
Сын: Дедович Юрий Константинович
Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дедович Аркадий Константинович
Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1922
Сын: Дедович Борис Константинович
Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Дедович Виктор Константинович
Мать ребёнка: Дедович Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно