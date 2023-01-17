Дедович Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедович Борис Константинович

Дедович Борис Константинович

avatar

Место рождения

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

17.05.1922

Дата смерти

18.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1922

Отец: Дедович Константин Александрович

Мать: Дедович Вера Ивановна

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
27.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедович Раиса Васильевна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
До 1952

Жена: Дедович Раиса Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1953

Сын: Дедович Александр Борисович

Мать ребёнка: Дедович Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1958

Дочь: Мишустина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Дедович Раиса Васильевна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.02.1991
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close