Дедович Борис Константинович
Место рождения
Дата рождения17.05.1922
Дата смерти18.02.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1922
Рождение ребёнка
27.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дедович Раиса Васильевна
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
До 1952
Жена: Дедович Раиса Васильевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1953
Сын: Дедович Александр Борисович
Мать ребёнка: Дедович Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1958
Дочь: Мишустина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Дедович Раиса Васильевна
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.02.1991
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область