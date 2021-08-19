Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна
женский, родилась 16.08.1929, Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 16.07.2013, Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
ОтецИгнатьев Василий Семёнович16.07.1906 г.р.
МатьИгнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна25.04.1905 г.р.
Супруги
Дедович Борис Константинович17.05.1922 г.р.
Дети
Дедович Александр Борисович15.10.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929
Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.05.1951
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
15.10.1953
Сын: Дедович Александр Борисович
Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Вступление в партию
?.10.1969
Смерть
16.07.2013