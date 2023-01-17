Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929
Рождение ребёнка
27.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
До 1952
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1953
Сын: Дедович Александр Борисович
Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович
Рождение ребёнка
16.01.1958
Дочь: Мишустина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно