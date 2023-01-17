Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна

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Место рождения

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929

Отец: Игнатьев Василий Семёнович

Мать: Игнатьева Клавдия Михайловна

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
До 1952

Муж: Дедович Борис Константинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1953

Сын: Дедович Александр Борисович

Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович

Рождение ребёнка
16.01.1958

Дочь: Мишустина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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