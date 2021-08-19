Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна 16.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна

Автор
ОД
Дедович О.

женский, родилась 16.08.1929, Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 16.07.2013, Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область

Отец
Игнатьев Василий Семёнович16.07.1906 г.р.
Мать
Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна25.04.1905 г.р.
Супруги
Дедович Борис Константинович17.05.1922 г.р.
Дети
Дедович Александр Борисович15.10.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1929

Отец: Игнатьев Василий Семёнович

Мать: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
Неизвестно
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область

Бракосочетание
07.05.1951

Муж: Дедович Борис Константинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Рождение ребёнка
27.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
15.10.1953

Сын: Дедович Александр Борисович

Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
16.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедович Борис Константинович

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область

Вступление в партию
?.10.1969
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область

КПСС

Смерть
16.07.2013
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область

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