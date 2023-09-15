Басалаев Алексей Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаев Алексей Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

17.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Басалаев Порфирий Алексеевич

Мать ребёнка: Басалаева Акулина Яковлевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1896

Дочь: Изотова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Басалаева Акулина Яковлевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.12.1900

Сын: Басалаев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Басалаева Акулина Яковлевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.12.1910
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
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