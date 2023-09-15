Басалаев Алексей Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти17.12.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1894
Сын: Басалаев Порфирий Алексеевич
Мать ребёнка: Басалаева Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.10.1896
Дочь: Изотова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Басалаева Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.12.1900
Сын: Басалаев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Басалаева Акулина Яковлевна
Смерть
17.12.1910