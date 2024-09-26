Басалаев Евстафий Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти26.11.1867
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басалаев Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Басалаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Басалаев Алексей Евстафьевич
Мать ребёнка: Басалаева Анна Филипповна
Рождение ребёнка
28.03.1867
Дочь: (Басалаева) Мария Евстафьевна
Мать ребёнка: Басалаева Анна Филипповна
Смерть
26.11.1867