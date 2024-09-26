Басалаев Евстафий Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаев Евстафий Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

26.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Басалаев Гавриил Васильевич

Мать: Басалаева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: Басалаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Басалаев Алексей Евстафьевич

Мать ребёнка: Басалаева Анна Филипповна

Рождение ребёнка
28.03.1867

Дочь: (Басалаева) Мария Евстафьевна

Мать ребёнка: Басалаева Анна Филипповна

Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.11.1867
Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

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