Басалаева Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басалаев Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Басалаев Евстафий Гавриилович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Басалаев Алексей Евстафьевич
Отец ребёнка: Басалаев Евстафий Гавриилович
Рождение ребёнка
28.03.1867
Дочь: (Басалаева) Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Басалаев Евстафий Гавриилович
Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно