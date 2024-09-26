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Басалаева Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басалаев Евстафий Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Басалаев Евстафий Гавриилович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Басалаев Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Басалаев Евстафий Гавриилович

Рождение ребёнка
28.03.1867

Дочь: (Басалаева) Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Басалаев Евстафий Гавриилович

Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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