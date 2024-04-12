Басалаев Порфирий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894
Крещение
15.02.1894
Рождение ребёнка
22.08.1913
Сын: Басалаев Николай Порфирьевич
Мать ребёнка: Басалаева Аксинья Абросимовна
Рождение ребёнка
19.01.1918
Сын: Басалаев Григорий Порфирьевич
Мать ребёнка: Басалаева Аксинья Абросимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно