Басалаев Порфирий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасалаев Порфирий Алексеевич

Басалаев Порфирий Алексеевич

Место рождения

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894

Отец: Басалаев Алексей Евстафьевич

Мать: Басалаева Акулина Яковлевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
15.02.1894
Рождение ребёнка
22.08.1913

Сын: Басалаев Николай Порфирьевич

Мать ребёнка: Басалаева Аксинья Абросимовна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1918

Сын: Басалаев Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Басалаева Аксинья Абросимовна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева Аксинья Абросимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close