Басалаева (Заворина) Акулина (Акилина) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева (Заворина) Акулина (Акилина) Яковлевна

Место рождения

Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1858

Отец: Заворин Яков Михайлович

Мать: Заворина Домна Ивановна

Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
29.10.1876

Муж: Басалаев Алексей Евстафьевич

Белоозерный, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.09.1885

Сын: Басалаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич

Рождение ребёнка
09.08.1887

Сын: Басалаев Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич

Круглоозерка, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Басалаев Порфирий Алексеевич

Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.10.1896

Дочь: Изотова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1899

Сын: Басалаев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.12.1900

Сын: Басалаев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
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