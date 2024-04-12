Басалаева (Заворина) Акулина (Акилина) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1858
Отец: Заворин Яков Михайлович
Мать: Заворина Домна Ивановна
Бракосочетание
29.10.1876
Рождение ребёнка
26.09.1885
Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
09.08.1887
Сын: Басалаев Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич
Круглоозерка, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1894
Сын: Басалаев Порфирий Алексеевич
Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
09.10.1896
Дочь: Изотова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
12.04.1899
Сын: Басалаев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
23.12.1900
Сын: Басалаев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Басалаев Алексей Евстафьевич
Смерть
Неизвестно