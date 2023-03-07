Ратников/Желтяков Павел Георгиевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1859
Отец: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Мать: Марфа Адрианова
Бракосочетание
24.01.1879
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ратников/желтяков Александр Павлович
Мать ребёнка: Желтякова Васса Прохоровна
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Наталья Пваловна
Мать ребёнка: Желтякова Васса Прохоровна
Смерть
Неизвестно