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Ратников/Желтяков Павел Георгиевич

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1859

Отец: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Мать: Марфа Адрианова

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.01.1879

Жена: Желтякова Васса Прохоровна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ратников/желтяков Александр Павлович

Мать ребёнка: Желтякова Васса Прохоровна

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталья Пваловна

Мать ребёнка: Желтякова Васса Прохоровна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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