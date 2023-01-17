Ратников/Желтяков Егор Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ратников/желтяков Игнат Силифонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1850
Сын: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Марфа Адрианова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ратников/желтяков Федор Егорович
Мать ребёнка: Марфа Адрианова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович
Мать ребёнка: Марфа Адрианова
Рождение ребёнка
03.11.1859
Сын: Ратников/желтяков Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Марфа Адрианова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Марфа Адрианова
Смерть
Неизвестно