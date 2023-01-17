Ратников/Желтяков Егор Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратников/Желтяков Егор Игнатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ратников/желтяков Игнат Силифонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Марфа Адрианова

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ратников/желтяков Федор Егорович

Мать ребёнка: Марфа Адрианова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Мать ребёнка: Марфа Адрианова

Рождение ребёнка
03.11.1859

Сын: Ратников/желтяков Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Марфа Адрианова

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Марфа Адрианова

Смерть
Неизвестно
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