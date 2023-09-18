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Марфа Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ратников/желтяков Федор Егорович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Рождение ребёнка
03.11.1859

Сын: Ратников/желтяков Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Смерть
Неизвестно
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