Марфа Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1850
Сын: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ратников/желтяков Федор Егорович
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Рождение ребёнка
1856
Рождение ребёнка
03.11.1859
Сын: Ратников/желтяков Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Смерть
Неизвестно