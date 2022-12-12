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Желтякова Васса Прохоровна

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Буколов Прохор

Мать: скрыто настройками приватности

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.01.1879

Муж: Ратников/желтяков Павел Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ратников/желтяков Александр Павлович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталья Пваловна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Павел Георгиевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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