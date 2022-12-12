Желтякова Васса Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Буколов Прохор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.01.1879
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ратников/желтяков Александр Павлович
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Наталья Пваловна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Павел Георгиевич
Смерть
Неизвестно