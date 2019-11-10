Зеушев Мухамед Хажпагович
Место рожденияКуркужин, Россия
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти10.11.2019
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938
Отец: Зеушев Хажпаго Птуевич
Мать: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеушев Амдулкадир Мухамедович
Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамбазарова Нушират Мухамедовна
Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворокова Хаишат Мухамедовна
Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеушев Володя Мухамедович
Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джазова Занима Мухамедовна
Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна
Куркужин, Россия
Смерть
10.11.2019
Куркужин, Россия