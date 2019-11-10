Зеушев Мухамед Хажпагович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушев Мухамед Хажпагович

Место рождения

Куркужин, Россия

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

10.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: Зеушев Хажпаго Птуевич

Мать: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеушев Амдулкадир Мухамедович

Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамбазарова Нушират Мухамедовна

Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворокова Хаишат Мухамедовна

Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеушев Володя Мухамедович

Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джазова Занима Мухамедовна

Мать ребёнка: Зеушева Лилия Цихуновна

Куркужин, Россия
Смерть
10.11.2019
Куркужин, Россия
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