Зеушева (Маршенкулова) Тожан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кумышева Роза Хажпаговна
Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1928
Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938
Сын: Зеушев Мухамед Хажпагович
Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1942
Сын: Зеушев Хазретали Хажпагович
Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Зоя Хажпаговна
Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич
Куркужин, Россия
Смерть
Неизвестно