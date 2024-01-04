Зеушева (Маршенкулова) Тожан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушева (Маршенкулова) Тожан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зеушев Хашим Хажпагович

Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кумышева Роза Хажпаговна

Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Зеушев Чарим Хажпагович

Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Зеушев Мухамед Хажпагович

Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1942

Сын: Зеушев Хазретали Хажпагович

Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Зоя Хажпаговна

Отец ребёнка: Зеушев Хажпаго Птуевич

Куркужин, Россия
Смерть
Неизвестно
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