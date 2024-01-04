Зеушев Хажпаго Птуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушев Хажпаго Птуевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеушев Пту

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Зеушев Хашим Хажпагович

Мать ребёнка: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кумышева Роза Хажпаговна

Мать ребёнка: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Зеушев Чарим Хажпагович

Мать ребёнка: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Зеушев Мухамед Хажпагович

Мать ребёнка: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1942

Сын: Зеушев Хазретали Хажпагович

Мать ребёнка: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударова Зоя Хажпаговна

Мать ребёнка: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Смерть
Неизвестно
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