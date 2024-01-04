Зеушев Хажпаго Птуевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеушев Пту
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кумышева Роза Хажпаговна
Мать ребёнка: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1928
Мать ребёнка: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1938
Сын: Зеушев Мухамед Хажпагович
Мать ребёнка: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1942
Сын: Зеушев Хазретали Хажпагович
Мать ребёнка: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударова Зоя Хажпаговна
Мать ребёнка: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Смерть
Неизвестно