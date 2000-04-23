Зеушев Чарим Хажпагович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушев Чарим Хажпагович

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Место рождения

Куркужин, Россия

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

23.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Зеушев Хажпаго Птуевич

Мать: Зеушева Тожан

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: Тлепшева Тамара Чаримовна

Мать ребёнка: Зеушева Фатима Хажкасимовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960

Сын: Зеушев Хасан

Мать ребёнка: Зеушева Фатима Хажкасимовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
13.04.1962

Дочь: Зарема (Светлана) Чаримовна

Мать ребёнка: Зеушева Фатима Хажкасимовна

Нальчик, Россия
Смерть
23.04.2000
Нальчик, Россия
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