Зеушев Чарим Хажпагович
Место рожденияКуркужин, Россия
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти23.04.2000
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Отец: Зеушев Хажпаго Птуевич
Мать: Зеушева Тожан
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: Тлепшева Тамара Чаримовна
Мать ребёнка: Зеушева Фатима Хажкасимовна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960
Сын: Зеушев Хасан
Мать ребёнка: Зеушева Фатима Хажкасимовна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
13.04.1962
Дочь: Зарема (Светлана) Чаримовна
Мать ребёнка: Зеушева Фатима Хажкасимовна
Нальчик, Россия
Смерть
23.04.2000
Нальчик, Россия