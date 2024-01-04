Зеушев Амдулкадир Мухамедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушев Амдулкадир Мухамедович

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Место рождения

Куркужин, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеушев Мухамед Хажпагович

Мать: Зеушева Лилия Цихуновна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2002

Сын: Зеушев Аслан Амдулкадирович

Мать ребёнка: Зеушева Деимат Назировна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2004

Дочь: Анастасия Амдулкадировна

Мать ребёнка: Зеушева Деимат Назировна

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зеушева Деимат Назировна

Куркужин, Россия
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