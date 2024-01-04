Зеушев Амдулкадир Мухамедович
Место рожденияКуркужин, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеушев Мухамед Хажпагович
Мать: Зеушева Лилия Цихуновна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2002
Сын: Зеушев Аслан Амдулкадирович
Мать ребёнка: Зеушева Деимат Назировна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Анастасия Амдулкадировна
Мать ребёнка: Зеушева Деимат Назировна
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Зеушева Деимат Назировна
Куркужин, Россия