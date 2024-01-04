Зеушева (Кодзова) Лилия Цихуновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеушев Амдулкадир Мухамедович
Отец ребёнка: Зеушев Мухамед Хажпагович
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамбазарова Нушират Мухамедовна
Отец ребёнка: Зеушев Мухамед Хажпагович
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворокова Хаишат Мухамедовна
Отец ребёнка: Зеушев Мухамед Хажпагович
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеушев Володя Мухамедович
Отец ребёнка: Зеушев Мухамед Хажпагович
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джазова Занима Мухамедовна
Отец ребёнка: Зеушев Мухамед Хажпагович
Куркужин, Россия
Смерть
Неизвестно