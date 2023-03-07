Шарановъ Парфенъ
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Шарановъ Федоръ
Мать: Шаранова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шарановъ Абакумъ
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шарановъ Иванъ
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чупина Акулина
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Филиппова Анна
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шарановъ Тимоѳей
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Шкурина Прасковья
Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаранова Дарья Максимова
Смерть
1828