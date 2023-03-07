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Шарановъ Парфенъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1756

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шарановъ Федоръ

Мать: Шаранова Анна (Федорова)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шарановъ Абакумъ

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шарановъ Иванъ

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чупина Акулина

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Филиппова Анна

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шарановъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Шкурина Прасковья

Мать ребёнка: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Дарья Максимова

Смерть
1828
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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