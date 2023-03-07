Шкурина (Шаранова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Шарановъ Парфенъ
Мать: Шаранова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Туленкова Анна
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Исакова Пелагея
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Понафидина Мавра
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шкуринъ Андрей
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Баталова Анна
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гордеева Дарья
Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкуринъ Ионъ