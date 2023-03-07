Шкурина (Шаранова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурина (Шаранова) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шарановъ Парфенъ

Мать: Шаранова Дарья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Туленкова Анна

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Исакова Пелагея

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Понафидина Мавра

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шкуринъ Андрей

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Баталова Анна

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гордеева Дарья

Отец ребёнка: Шкуринъ Ионъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкуринъ Ионъ

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