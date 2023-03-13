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Шаранова Дарья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шарановъ Абакумъ

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шарановъ Иванъ

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чупина Акулина

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Филиппова Анна

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шарановъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Шкурина Прасковья

Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Парфенъ

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