Шаранова Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шарановъ Абакумъ
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шарановъ Иванъ
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чупина Акулина
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Филиппова Анна
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шарановъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Шкурина Прасковья
Отец ребёнка: Шарановъ Парфенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Парфенъ