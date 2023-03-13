Шарановъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1821
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шарановъ Никифоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Шарановъ Кузьма
Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Шарановъ Парфенъ
Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Каплина Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шарановъ Леонъ
Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шарановъ Яковъ
Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаранова Анна (Федорова)
Смерть
1821