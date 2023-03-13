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Шарановъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шарановъ Никифоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Шарановъ Кузьма

Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Сын: Шарановъ Парфенъ

Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Каплина Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Шарановъ Леонъ

Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шарановъ Яковъ

Мать ребёнка: Шаранова Анна (Федорова)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаранова Анна (Федорова)

Смерть
1821
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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