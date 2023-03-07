Клепцов (Клепец) Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.01.1859 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1859 ст.
Отец: Клепец Иосиф Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1887 ст.
Рождение ребёнка
?.10.1891
Дочь: Дмитриева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
1898
Сын: Клепцов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.
Сын: Клепцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Калинкина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.
Дочь: Трунковская Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Россия, Калужская губерния, Тарусский район
Рождение ребёнка
28.02.1908
Дочь: Девотченко Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.07.1910
Сын: Кленцов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Готман Мария Михайловна
Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна
Смерть
Около 1941