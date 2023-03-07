Клепцов (Клепец) Михаил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепцов (Клепец) Михаил Иосифович

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Место рождения

Поставы, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

20.01.1859 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1859 ст.

Отец: Клепец Иосиф Михайлов

Мать: не указана

Поставы, Поставский район, Витебская область
Бракосочетание
12.06.1887 ст.

Жена: Клепцова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
?.10.1891

Дочь: Дмитриева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.

Сын: Клепцов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
1898

Сын: Клепцов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.

Сын: Клепцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Калинкина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.

Дочь: Трунковская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клепцов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Россия, Калужская губерния, Тарусский район
Рождение ребёнка
28.02.1908

Дочь: Девотченко Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Кленцов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Готман Мария Михайловна

Мать ребёнка: Клепцова Александра Тимофеевна

Смерть
Около 1941
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