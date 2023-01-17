Дмитриева (Клепцова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1891
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891
Бракосочетание
18.07.1910 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1914 ст.
Дочь: Архипова Клавдия Алексеева
Отец ребёнка: Солодовников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Алексей
Смерть
Около 1943