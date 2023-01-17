Дмитриева (Клепцова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева (Клепцова) Анна Михайловна

Дмитриева (Клепцова) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1891

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891

Отец: Клепцов Михаил Иосифович

Мать: Клепцова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
18.07.1910 ст.

Муж: Солодовников Алексей Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1914 ст.

Дочь: Архипова Клавдия Алексеева

Отец ребёнка: Солодовников Алексей Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Алексей

Смерть
Около 1943
Серпухов, Серпухов, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close