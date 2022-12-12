Клепцова (Васильева) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепцова (Васильева) Александра Тимофеевна

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Место рождения

РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое

Дата рождения

04.04.1869

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1869

Отец: Васильев Тимофей Васильевич

Мать: Васильева Мария Федоровна

РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Крещение- Никольский храм села Лысцево.Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Попов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Бракосочетание
12.06.1887 ст.

Муж: Клепцов Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
?.10.1891

Дочь: Дмитриева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.

Сын: Клепцов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
1898

Сын: Клепцов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.

Сын: Клепцов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Калинкина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.

Дочь: Трунковская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Рождение ребёнка
1905

Сын: Клепцов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Россия, Калужская губерния, Тарусский район
Рождение ребёнка
28.02.1908

Дочь: Девотченко Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Кленцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Готман Мария Михайловна

Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович

Смерть
Около 1940
Серпухов, Серпухов, Московская область
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