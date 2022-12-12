Клепцова (Васильева) Александра Тимофеевна
Место рожденияРОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Дата рождения04.04.1869
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1869
РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Крещение- Никольский храм села Лысцево.Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Попов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Бракосочетание
12.06.1887 ст.
Рождение ребёнка
?.10.1891
Дочь: Дмитриева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Троицкое
Рождение ребёнка
1898
Сын: Клепцов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
09.06.1899 ст.
Сын: Клепцов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Калинкина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.
Дочь: Трунковская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Россия, Калужская губерния, Тарусский район
Рождение ребёнка
28.02.1908
Дочь: Девотченко Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
12.07.1910
Сын: Кленцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Готман Мария Михайловна
Отец ребёнка: Клепцов Михаил Иосифович
Смерть
Около 1940