Трунковская (Клепцова) Анастасия Михайловна
Место рожденияРоссия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Дата рождения15.03.1903 ст.
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903 ст.
Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Рождение ребёнка
1933
Сын: Трунковский Юрий Лазаревич
Отец ребёнка: Трунковский Лазарь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трунковский Лазарь
Смерть
1992