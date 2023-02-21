Трунковская (Клепцова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунковская (Клепцова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор

Дата рождения

15.03.1903 ст.

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903 ст.

Отец: Клепцов Михаил Иосифович

Мать: Клепцова Александра Тимофеевна

Россия, Калужская губерния, Тарусский уезд, село Бор
Рождение ребёнка
1933

Сын: Трунковский Юрий Лазаревич

Отец ребёнка: Трунковский Лазарь

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунковский Лазарь

Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
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