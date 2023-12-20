Воронкова (Милосердова) Варвара Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.03.1878
Дочь: Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Воронков Терентий Поликарпов
Смерть
Неизвестно