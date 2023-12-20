Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1878
Дата смерти21.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ярыгина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярыгин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Кудрявцева (Ярыгина) Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Ярыгин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
30.05.1914
Дочь: Милосердова (Ярыгина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович
Смерть
21.12.1958