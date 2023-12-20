Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1878

Дата смерти

21.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1878

Отец: Воронков Терентий Поликарпов

Мать: Воронкова (Милосердова) Варвара Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ярыгина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярыгин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1895

Муж: Ярыгин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Кудрявцева (Ярыгина) Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ярыгин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
25.08.1912

Дочь: Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
30.05.1914

Дочь: Милосердова (Ярыгина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ярыгин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ярыгин Василий Абрамович

Смерть
21.12.1958

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