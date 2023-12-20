Воронков Терентий Поликарпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.03.1878
Дочь: Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Воронкова (Милосердова) Варвара Федотова
Смерть
Неизвестно