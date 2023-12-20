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Воронков Терентий Поликарпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Воронков Поликарп Васильев

Мать: Воронкова Мария Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова (Милосердова) Варвара Федотова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.03.1878

Дочь: Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Воронкова (Милосердова) Варвара Федотова

Смерть
Неизвестно

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