Милосердов Федот Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Милосердов Иона Андреев
Мать: Милосердова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Воронкова (Милосердова) Варвара Федотова
Мать ребёнка: Милосердова Степанида Федотова
Смерть
Неизвестно