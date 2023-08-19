Спасская (Климова) Евдокия Ипатовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Ипат
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Спасский Влас Степанович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сумарокова Антонина Власьевна
Отец ребёнка: Спасский Влас Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1906
Отец ребёнка: Спасский Влас Степанович
Смерть
Неизвестно