Спасская (Климова) Евдокия Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Климова) Евдокия Ипатовна

Место рождения

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Ипат

Мать: не указана

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.01.1892 ст.

Муж: Спасский Влас Степанович

Рождение ребёнка
10.12.1892 ст.

Сын: Спасский Сергей Власович

Отец ребёнка: Спасский Влас Степанович

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сумарокова Антонина Власьевна

Отец ребёнка: Спасский Влас Степанович

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Спасский Степан Власович

Отец ребёнка: Спасский Влас Степанович

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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