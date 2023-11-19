Спасский Степан Власович
Место рождения
Дата рождения01.08.1906
Дата смерти27.02.1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спасская) Галина
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спасский Николай
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спасская) Тамара
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спасская) Валентина
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спасская) Антонина
Мать ребёнка: Спасская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спасский Павел
Мать ребёнка: Спасская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спасская Мария
Смерть
27.02.1975