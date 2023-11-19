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Спасский Степан Власович

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Место рождения

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1906

Дата смерти

27.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906

Отец: Спасский Влас Степанович

Мать: Спасская (Климова) Евдокия Ипатовна

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спасская) Галина

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасский Николай

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спасская) Тамара

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спасская) Валентина

Мать ребёнка: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спасская) Антонина

Мать ребёнка: Спасская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасский Павел

Мать ребёнка: Спасская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спасская Мария

Смерть
27.02.1975

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