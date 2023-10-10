Сумарокова (Спасская) Антонина Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Спасская) Антонина Власьевна

Место рождения

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.02.1904

Дата смерти

08.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904

Отец: Спасский Влас Степанович

Мать: Спасская Евдокия Ипатовна

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Чудинов Александр

Отец ребёнка: Чудинов Александр

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чудинов Михаил

Отец ребёнка: Чудинов Александр

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лукашова Мария

Отец ребёнка: Сумароков Иван

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумароков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудинов Александр

Смерть
08.04.1982
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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