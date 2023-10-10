Сумарокова (Спасская) Антонина Власьевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1904
Дата смерти08.04.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904
Рождение ребёнка
1927
Сын: Чудинов Александр
Отец ребёнка: Чудинов Александр
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чудинов Михаил
Отец ребёнка: Чудинов Александр
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лукашова Мария
Отец ребёнка: Сумароков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сумароков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудинов Александр
Смерть
08.04.1982