Климова (Климова) Устинья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Климов Матвей Антонов
Мать: Климова Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Спасская Евдокия Ипатовна
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.02.1873 ст.
Дочь: Анна Ипатовна
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.10.1879
Дочь: Климова Анастасия Ипатовна
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.03.1881
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.
Сын: Климов Александр Ипатович
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.10.1886
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно