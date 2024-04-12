Климова (Климова) Устинья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Климова) Устинья Матвеевна

Место рождения

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Климов Матвей Антонов

Мать: Климова Ульяна Моисеевна

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Климов Михаил Ипатович

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Спасская Евдокия Ипатовна

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1873 ст.

Дочь: Анна Ипатовна

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1874 ст.

Сын: Климов Николай Ипатович

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1879

Дочь: Климова Анастасия Ипатовна

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1881

Сын: Климов Василий Ипатов

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1882 ст.

Сын: Климов Александр Ипатович

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1886

Сын: Климов Кузьма Ипатович

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1889 ст.

Сын: Климов Сергей Ипатович

Отец ребёнка: Климов Ипат Афанасьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Ипат Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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