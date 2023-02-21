Багратион-Мухранская (Ивинская) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1833
Дата смерти21.09.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1833
Рождение ребёнка
29.03.1856
Сын: Багратион-Мухранский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Багратион-Мухранский Михаил Константинович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.1856
Paris, Île-de-France, France