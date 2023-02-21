Багратион-Мухранская (Ивинская) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагратион-Мухранская (Ивинская) Елизавета Александровна

Багратион-Мухранская (Ивинская) Елизавета Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1833

Дата смерти

21.09.1856

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1833

Отец: Ивинский Александр Дмитриевич

Мать: Ивинская Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1856

Сын: Багратион-Мухранский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Багратион-Мухранский Михаил Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.09.1856
Paris, Île-de-France, France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close