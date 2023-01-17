Багратион-Мухранский Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багратион-Мухранский Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1831

Дата смерти

11.05.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1856

Сын: Багратион-Мухранский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Багратион-Мухранская Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.05.1907
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