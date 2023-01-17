Багратион-Мухранский Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1831
Дата смерти11.05.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1856
Сын: Багратион-Мухранский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Багратион-Мухранская Елизавета Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.05.1907