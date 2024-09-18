Кадникова Меланья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Кадникова Агрофена Еремеевна
Отец ребёнка: Кадников Еремей Васильевич
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область