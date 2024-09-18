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Кадникова Меланья Михайловна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадников Еремей Васильевич

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Кадникова Агрофена Еремеевна

Отец ребёнка: Кадников Еремей Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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