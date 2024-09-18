Кадников Еремей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: Кадников Василий Федорович
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: (Кадникова) Зиновия Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Кадникова Агрофена Еремеевна
Мать ребёнка: Кадникова Меланья Михайловна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно