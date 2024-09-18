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Кадников Еремей Васильевич

Место рождения

Алешино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Кадников Василий Федорович

Мать: не указана

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадникова Меланья Михайловна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 25 оборот
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: (Кадникова) Зиновия Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Кадникова Агрофена Еремеевна

Мать ребёнка: Кадникова Меланья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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