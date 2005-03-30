Мерзлякова (Борисова) Анна Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1917
Дата смерти30.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1941
Дочь: Путенихина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Семикалейных Василий Семёнович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Наумик Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Мерзляков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1960
Дочь: Жигулина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.?
Дочь: Любимова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Мерзляков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Мерзляков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2005