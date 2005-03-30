Мерзлякова (Борисова) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Борисова) Анна Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1917

Дата смерти

30.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1941

Дочь: Путенихина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Семикалейных Василий Семёнович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Наумик Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Мерзляков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1960

Дочь: Жигулина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.?

Дочь: Любимова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Мерзляков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Мерзляков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семикалейных Василий Семёнович

Смерть
30.03.2005
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