Мерзляков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзляков Михаил Иванович

Мерзляков Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1950

Дочь: Наумик Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
27.05.?

Дочь: Любимова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Анна Илларионовна

Смерть
13.02.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close