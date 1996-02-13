Мерзляков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1950
Дочь: Наумик Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
27.05.?
Дочь: Любимова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1996