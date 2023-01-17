Любимова (Мерзлякова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Мерзлякова) Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.?

Отец: Мерзляков Михаил Иванович

Мать: Мерзлякова Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
05.02.1968

Дочь: Любимова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Любимов Леонид

Рождение ребёнка
21.06.1975

Дочь: Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1987

Дочь: Любимова Евгения

Отец ребёнка: не указан

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Любимов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Леонид

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