Любимова (Мерзлякова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.?
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.?
Рождение ребёнка
05.02.1968
Дочь: Любимова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Любимов Леонид
Рождение ребёнка
21.06.1975
Дочь: Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1987
Дочь: Любимова Евгения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Любимов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимов Леонид