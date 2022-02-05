Любимов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Любимова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Любимова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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